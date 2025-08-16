قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‏روسيا: السيطرة على قريتين في دونيتسك ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا

القوات الروسية
ناصر السيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت أن قواتها سيطرت على بلدتي كولوديزي في منطقة دونيتسك الشعبية وعلى بلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، في أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على  1315 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

يذكر أن منطقة ريازان الروسية شهدت انفجارًا وقع في مصنع أمس الجمعة، أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 130 آخرين.

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها على تطبيق تيليجرام، أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث بين الأنقاض في موقع الانفجار، على بُعد 320 كيلومترًا جنوب شرق موسكو.

وقال حاكم منطقة ريازان، بافيل مالكوف، أن الحادث نجم عن حريق اندلع داخل ورشة عمل بالمصنع، حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

