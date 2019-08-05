ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متشددون سوريون يقصفون أطراف قاعدة حميميم الجوية في سوريا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:11 م
قاعدة حميميم الروسية
قاعدة حميميم الروسية
رويترز
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن متشددين سوريين قصفوا أطراف قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها إن عمليات القاعدة الجوية لم تتأثر بالهجوم.

وتعتبر قاعدة حميميم في سوريا معقلا للتواجد العسكري الروسي في سوريا، وخاصة لأنظمة الدفاع الجوي.

ودخلت القوات الروسية إلى سوريا في أعقاب الحرب الأهلية في البلاد من أجل مساعدة الجيش السوري في القضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدفاع الروسية تعلن صد هجوم بطائرات مسيرة للمسلحين على قاعدة حميميم

مسلحون يهاجمون قاعدة حميميم الروسية في سوريا باستخدام طائرات بدون طيار

ترشيحاتنا

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

أجدع اخوات.. شاهد | ساندى مع محمد صلاح وأحمد الشناوى

شاهد.. لحظة انفجار السيارة المتسببة في كارثة معهد الاورام

لخريجي دبلوم الصنايع.. أدرس الهندسة في روسيا بـ 20 ألف جنيه.. فيديو

الداخلية: السيارة المتسببة في انفجار معهد الاورام مسروقة ومحملة بالمتفجرات..فيديو

حاول سرقة توك توك..علقة ساخنة للص وربطه في عمود إنارة بالشرقية..فيديو وصور

بعد توقف دعمه للزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لـ تركي آل الشيخ

سيارة مسروقة من المنوفية.. الداخلية تكشف مفاجأة حول مرتكب انفجار معهد الاورام

توقف عن تناولها فورا.. 8 أطعمة تسبب السرطان

من حادث رمسيس لـ شارع قصر العيني.. ليلة بكت فيها مصر.. القصة الكاملة لـ انفجار معهد الاورام

صور تنشر لأول مرة.. ابن عمرو دياب نسخة طبق الأصل منه

المواقف كفيلة بإظهار معادن الناس.. رسالة غامضة من أحمد الشناوي حول مصيره فى بيراميدز

5 أجانب مرشحون لتدريب الزمالك والحسم قبل مباراة ديكاداها.. تعرف عليهم

شاهد.. لحظة انفجار السيارة المتسببة في كارثة معهد الاورام

ندمان .. طلب غريب من عادل إمام لـ محمد أبو داود يوم وفاة مصطفى متولي.. تفاصيل

الداخلية: السيارة المتسببة في انفجار معهد الاورام مسروقة ومحملة بالمتفجرات..فيديو

الداخلية تكشف مفاجأة.. حركة حسم الإخوانية وراء انفجار معهد الاورام .. فيديو

الحكومة: تدخل الرئيس السيسي خفّض مدة تنفيذ المونوريل من 48 شهرًا إلى 34

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لبدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمترو

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور