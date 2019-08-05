متشددون سوريون يقصفون أطراف قاعدة حميميم الجوية في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن متشددين سوريين قصفوا أطراف قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها إن عمليات القاعدة الجوية لم تتأثر بالهجوم.



وتعتبر قاعدة حميميم في سوريا معقلا للتواجد العسكري الروسي في سوريا، وخاصة لأنظمة الدفاع الجوي.



ودخلت القوات الروسية إلى سوريا في أعقاب الحرب الأهلية في البلاد من أجل مساعدة الجيش السوري في القضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد.



