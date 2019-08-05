الزمالك يواجه الشركة المتحدة وديا.. غدا

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة طارق يحيى، خوض مباراة ودية غد، الثلاثاء، في الثامنة مساءً أمام فريق شركة المتحدة لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب الدور ذاته لدورى أبطال أفريقيا.





وكان الجهاز الفنى للزمالك يرفض فكرة خوض مباريات ودية في الفترة الحالية، قبل أن يتراجع طارق يحيى ويقرر خوض مباراة ودية لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل مباراة الأحد المقبل.



