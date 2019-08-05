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رياضة

الزمالك يواجه الشركة المتحدة وديا.. غدا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:28 م
الزمالك
الزمالك
نور عادل
قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة طارق يحيى، خوض مباراة ودية غد، الثلاثاء، في الثامنة مساءً أمام فريق شركة المتحدة لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب الدور ذاته لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفنى للزمالك يرفض فكرة خوض مباريات ودية في الفترة الحالية، قبل أن يتراجع طارق يحيى ويقرر خوض مباراة ودية لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل مباراة الأحد المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل قبل مباراة الذهاب بـ48 ساعة لتوفير جو من الهدء والتركيز للاعبين.

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