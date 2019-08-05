انفجار معهد الأورام.. أحمد موسى يعرض شهادة حصرية لسائق ميكروباص من موقع الحادث

قال الإعلامي أحمد موسى إن البيان الذي أصدره الأزهر الشريف عقب حادث انفجار معهد الأورام في غاية القوة، ووجه الاتهامات إلى الجماعات الإرهابية ووصفها بالبربرية.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأزهر وصف جماعة الإخوان الإرهابية المتوحشة بالخارجة على كتاب الله وتعليم الإسلام قاطبة.





وأشار أحمد موسى إلى أن الدكتور شوقي علام، قال إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تراعِ الأشهر الحرم وسفكت دماء الأبرياء.





وعرض أحمد موسى مقطع فيديو حصريًا لسائق الميكروباص الذي رأى الحادث، وروي الواقعة أن زميله تصادم مع سيارة "كيا" لأنه كان يسير عكس الاتجاه، ثم انفجر المكان وراح ضحيته العشرات.



