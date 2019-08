نادية الجندي تنعى شهداء انفجار معهد الاورام الإرهابي

View this post on Instagram

‏الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام ‏ ويصبر أهلهم و يشفي كل المصابين ‏ ويحفظ مصر من كل سوء 🙏🏻🇪🇬🇪🇬 ‏⁧‫#معهد_الاورام‬⁩ ‏⁧‫#نادية_الجندي