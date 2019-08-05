نادية الجندي تنعى شهداء انفجار معهد الاورام الإرهابي

نشرت الفنانة نادية الجندي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تنعى فيه شهداء الحادث الارهابى الذى وقع بمعهد الاورام.وقالت نادية الجندي: "‏الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام ‏.. ويصبر أهلهم و يشفي كل المصابين ‏.. ويحفظ مصر من كل سوء".وانفجرت مساء أمس سيارة تحمل متفجرات أمام معهد الأورام بمدخل شارع قصر العيني.وأشار الفحص الفنى ومعاينة النيابة إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.