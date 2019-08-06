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محمد بن سلمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:09 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
أ ش أ
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، عن ولي العهد السعودي قوله: علمت بنبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلًا المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

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