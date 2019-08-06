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فن

وائل جسار ينعى شهداء انفجار معهد الاورام الإرهابي: رحمهم الله

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:31 ص
وائل جسار
وائل جسار
سعيد فراج
نشر الفنان اللبناني وائل جسار، تعليقا عبر حسابه على إنستجرام، ينعى فيه شهداء الحادث الارهابى الذى وقع في معهد الاورام.

ونشر وائل جسار، صورة لأحد ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي، وعلق قائلًا: "‏الله يرحم ضحايا معهـد الاورام".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

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