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فن

الفنان إبراهيم فرج يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يطلب الدعاء

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:58 ص
الفنان إبراهيم فرج
الفنان إبراهيم فرج
سعيد فراج
كشف "محمود"، نجل الفنان إبراهيم فرج، عن تعرض والده لوعكة صحية شديدة، أدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد تراجع حالته بشكل كبير.

ونشر محمود، صورة لوالده إبراهيم فرج، عبر حسابه على فيس بوك، ظهر فيها الأخير مستلقيا على السرير داخل المستشفى، خلال تلقيه العلاج.

وطلب محمود، من أصدقائه، الدعاء لوالده، قائلًا: "ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة هو حاليا بالعناية المركزة ومحتاج دعواتنا كلنا".

يذكر أن إبراهيم فرج، من الممثلين أصحاب الوشوش التي لا تُنسى بالرغم من قلة أعماله وصغرها، إلا أنه قدم العديد من الأدوار التي لا تُنسى، مثل: "الخواجه عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق".
الفنان إبراهيم فرج يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يطلب الدعاء

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