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الجيش الليبي يدمر طائرة شحن تركية على متنها أسلحة في مصراتة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:14 ص
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
أ ش أ
دمر سلاح الجوي التابع للقيادة العامة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر "طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة".

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن بيان الجيش الليبي جاء فيه :" دمر الجيش الليبي ، بإطلاق صاروخ واحد فقط ، طائرة شحن عسكرية تركية من طراز اليوشن طراز "إيل - 76" أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة كانت تنقل ذخائر وأسلحة من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية".

وأعلن أن سلاحه الجوي الليبي - حسب البيان - شن أيضا 3 غارات أخرى صباح اليوم استهدفت محطتي رادار "B 12" و"B14" للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة، مشيرا إلى أن نسبة نجاح الغارات كانت 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسة للجيش الليبي أن طائراتها استهدفت طائرة نقل محملة بالذخائر والعتاد في مطار "مصراته العسكري"، ودمرتها بالكامل، إضافة لثلاث ضربات أخرى تمت بالتزامن على ذات الموقع.

وجرى الاستهداف بصاروخ واحد فقط بدقة عالية وذلك مراعاة لمبادىء القانون الدولي الإنساني، ولم يخلف أضرارا جانبية في المباني والآليات والأفراد، وفقا للجيش الوطني الليبي.

وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، في بيانها ، الدول الأجنبية من دعم الميليشيات بالأسلحة والذخائر والمعدات.

وأشارت "العربية " إلى أن هذه ثاني مرة يستهدف فيها الجيش الوطني الليبي الكلية الجوية بمدينة مصراتة في أقل من أسبوع، حيث نفذ السبت الماضي عدة غارات جوية على هذه القاعدة الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية في دعم الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق ، وتتبع قاعدة الكلية الجوية في مصراتة سلطة حكومة الوفاق وتنطلق منها طائراتها الحربية وكذلك المسيرة، كما تقوم بدور عسكري هام في دعم قواتها من خلال استقبال الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج، وخصوصا من تركيا.

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