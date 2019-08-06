الكلحي يحصل على الدكتوراه بامتياز في دراسة حول معالجة الإسلام للعصبية من جامعة المنوفية

حصل الشيخ أحمد الكلحي، الداعية الإسلامي عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومدير عام إدارة أوقاف أبو تشت، أمس، الأحد، على درجة الدكتوراه بامتياز من قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية.



وجاء موضوع رسالة الدكتوراه حول "معالجة الإسلام للعصبية دراسة فقهية مقارنة"، وكان الشيخ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ عن "ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ضوءﺀ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ".



وﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠطيف ﺍﻟﻜﻠﺤﻲ من ﻣﻮاليد 19 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1965 ﺑﺎﻟﻜﻠﺢ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﻬﺠﻮﺭﺓ بمركز ﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎﺩﻱ في محافظة ﻘﻨﺎ، وﺣﺼﻞ ﻋﻠى ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﻋﻤﻞ إماما ﻭخطيبا ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷ‌ﻭﻗﺎﻑ.



وﻣﺜﻞ الشيخ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﻓظﺔ ﻗﻨﺎ ﻓﻲ أكثر من مناسبة، ﻭﻳﺸﻐﻞ ﻣنصب ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ العام لبيت ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻨﺠﻊ ﺣﻤﺎﺩﻱ، ﻭﻋﻀﻮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﺄﺭﻳﺔ ﺑﻗﻨﺎ.