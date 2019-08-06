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رياضة

صفقة قوية.. الزمالك يضم أحمد فتحى نجم طائرة طلائع الجيش

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:58 ص
الزمالك
الزمالك
عمرو الحلوانى
حسم مسئولو نادى الزمالك إجراءات التعاقد مع أحمد فتحى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع أحمد فتحى بشكل رسمى امس للقلعة البيضاء فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى والجهاز الفنى لفريق الطائرة بالنادى الأبيض.

ويعد أحمد فتحى أحد اللاعبين المميزين فى كرة الطائرة المصرية فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وتواجده بشكل دائم مع المنتخب الوطنى الأول للعبة.

وجاء تعاقد الزمالك مع أحمد فتحى لمدة موسمين مقبلين، وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء أكدت تدعيم فريق الطائرة بعدد كبير من اللاعبين المميزين من أجل العودة مرة اخرى إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

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