نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين قد استنفدوا رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثانية بلغ 1872 طالبًا وطالبة.





وقالت وزارة التعليم العالي إن سبب استفاذ الرغبات هو أن هؤلاء الطلاب تضمنت رغباتهم كليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم .





وأضافت وزارة التعليم العالي أنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 31/7/2019 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 4/8/2019.





وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي : بالنسبة لــ الشعب العلمية جاء الحد الادنى 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 % لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية ، أما الشعبة الأدبية فجاء الحد الادنى 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05% لأقل من 328 درجة.