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حوادث

مصادر أمنية تكشف ملابسات مقتل طفل بعد تغيبه بكرداسة.. سيدة وراء الجريمة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:18 م
الطفل
الطفل
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشف مصدر أمني ملابسات العثور على جثة طفل مقتول بعد أيام من اختفائه بمدينة كرداسة، حيث أشارت أصابع الاتهام إلي ارتكاب ربة منزل الجريمة لخلافات بينها وبين أسرة المجني عليه.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة طفل بقرية أبو رواش بمدينة كرداسة وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين أن الجثة لطفل يدعى أحمد.ع.ا 12 سنة ومبلغ بتغيبه منذ يومين.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث ترأسه العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر كشفت تحرياته عن ارتكاب ربة منزل للجريمة لوجود خلافات بينها وبين أسرة الطفل، وألقت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة القبض علي المتهمة، وتجري الآن مناقشتها حول أسباب ودوافع ارتكابها للجريمة.

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