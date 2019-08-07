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موجز البلد| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.. CAF يغرم الزمالك.. ومفاجآت في انفجار معهد الأورام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:37 ص
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جارٍ الآن تحميل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 على الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية، استعدادًا لإعلانها بعد المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن تعقده وزارة التعليم العالي في الواحدة من ظهر الثلاثاء.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من خلال الضغط على الرابط التالي : اضغط هنا للمزيد

كما تسبب ثور هائج في كولورادو بحالة من الذعر بين المارة، بعد ان انطلق في الشوارع، مهددا حياة المواطنين، حتى تمكن مربوا الثور من السيطرة عليه.

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغريم الزمالك مبلغًا قدره 22.5 ألف دولار؛ بسبب استخدام جمهوره لألعاب نارية، وإلقاء زجاجات مياه في الملعب خلال إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي. للمزيد

أصيب المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الانفجار الإرهابي الأليم الذي حدث أمام معهد الأورام بالمنيل، وتصادف قيادته سيارته بصحبة الأسرة في مكان الحادث الذي نجم عنه إصاباتهم بجروح متفرقة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى معهد ناصر. لمزيد من التفاصيل حول حادث تفجير معهد الأورام.

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