الاتحاد الأفريقي يصدم الزمالك ويوقع غرامة مالية على جماهيره

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغريم الزمالك مبلغًا قدره 22.5 ألف دولار؛ بسبب استخدام جمهوره لألعاب نارية، وإلقاء زجاجات مياه في الملعب خلال إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.





وحذرت لجنة الانضباط جماهير الزمالك من تكرار ذلك مستقبلًا فى ظل عزم الكاف على بث حالة من الانضباط والسلوك الحسن خلال مباريات كافة المسابقات الخاصة به.





كما قرر الاتحاد الأفريقى إيقاف عمر النمساوي لاعب نهضة بركان 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار؛ بسبب سلوكه ضد الإثيوبى باملاك تيسيما حكم المباراة النهائية.



