ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الأفريقي يصدم الزمالك ويوقع غرامة مالية على جماهيره

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:41 م
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغريم الزمالك مبلغًا قدره 22.5 ألف دولار؛ بسبب استخدام جمهوره لألعاب نارية، وإلقاء زجاجات مياه في الملعب خلال إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وحذرت لجنة الانضباط جماهير الزمالك من تكرار ذلك مستقبلًا فى ظل عزم الكاف على بث حالة من الانضباط والسلوك الحسن خلال مباريات كافة المسابقات الخاصة به.

كما قرر الاتحاد الأفريقى إيقاف عمر النمساوي لاعب نهضة بركان 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار؛ بسبب سلوكه ضد الإثيوبى باملاك تيسيما حكم المباراة النهائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكوى رسمية لـ الكاف ضد حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

الحكم تيسيما يبكى بعد مباراة الزمالك.. الاتحاد الإثيوبي يشكو رئيس نهضة بركان

رسميا.. الكاف يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي لمدة عام

الأزمة بسبب الزمالك ونهضة بركان.. الإثيوبي تيسيما يتنازل عن شكواه ضد رئيس اتحاد المغرب

أخبار الرياضة.. مفاجأة بشأن اقتراب رامون دياز من الزمالك.. شرط إعلان مدرب المنتخب.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

أخبار الرياضة ليلا.. رسالة محمد صلاح لضحايا معهد الاورام.. مرتضى منصور يعلن عن قناة الزمالك

ترشيحاتنا

أتربة وشوائب.. الأرصاد تكشف سبب الغروب الدموي للشمس ..فيديو

نجم الأهلي السابق يطالب برحيل لاسارتي وعودة ريان للقلعة الحمراء

تتسبب في انتشار العقارب والثعابين.. برلمانى يرفض تصدير الكلاب والقطط

بـ فستان فوق الركبة وشعر مموج.. بوسي بإطلالة لافتة على إنستجرام

ثورة مذهلة في عالم الطب.. لن تحتاج لزرع قلب جديد أو البحث عن متبرع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. عدد المتخلفين عن تسجيل رغباتهم إلكترونيا 3976 طالبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الطويل .. أجمل الأشكال للمناسبات والمنزل

بإطلالة مثيرة.. كنزي عمرو دياب تحتضن أحد أصدقائها على الشاطئ

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة