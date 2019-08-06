مباراة الأهلي واطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا تذاع على هذه القناة

أعلنت قناة "أون سبورت" الفضائية عن إذاعة مباراة الأهلي واطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا (2019-2020).



ويستضيف الأهلي فريق اطلع برة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط حضور 10 آلاف متفرج، على أن يقام لقاء العودة أيضا في مصر.



وقالت قناة "أون سبورت" عبر حسابها على تويتر: "انتظروا مباراة النادي الأهلي ونادي أطلع برة يوم الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة 7.00 مساءً "فقط وحصريا" على أون سبورت".



وحصد الأهلي حصد لقب الدوري المصري (2018-19) للمرة الـ41 في تاريخه بعد تصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك.



يُذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب المسابقة القارية "8 مرات" يسعى لحصد اللقب للمرة الأولى منذ 2013.