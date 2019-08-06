ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة الأهلي واطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا تذاع على هذه القناة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:06 م
الأهلي
الأهلي
محمد رشاد
أعلنت قناة "أون سبورت" الفضائية عن إذاعة مباراة الأهلي واطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا (2019-2020).

ويستضيف الأهلي فريق اطلع برة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط حضور 10 آلاف متفرج، على أن يقام لقاء العودة أيضا في مصر.

وقالت قناة "أون سبورت" عبر حسابها على تويتر: "انتظروا مباراة النادي الأهلي ونادي أطلع برة يوم الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة 7.00 مساءً "فقط وحصريا" على أون سبورت".

وحصد الأهلي حصد لقب الدوري المصري (2018-19) للمرة الـ41 في تاريخه بعد تصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك.

يُذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب المسابقة القارية "8 مرات" يسعى لحصد اللقب للمرة الأولى منذ 2013.
مباراة الأهلي واطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا تذاع على هذه القناة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الأهلي يواجه اطلع برة فى الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي أمام «اطلع بره» بـ الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

الكاف يحدد موعد مباراة الأهلي أمام «اطلع بره» في دوري أبطال إفريقيا

برنامج بدني خاص لـ الأهلي استعدادا لضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا

إكرامي يؤدي تدريبات جري وجلسات في الجيم بـ الأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة بطل جنوب السودان

ترشيحاتنا

بفرمان فرنسي.. رحيل لاعب جديد عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

الحذاء طار.. تشافي يشتعل غضبا في مباراة الدحيل والسد.. اعرف السبب.. فيديو

بجمبسوت أزرق وحافية القدمين.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

مفاجأة فى قضية طفلة العياط.. صديقا القتيل أكدا أقوال المتهمة

أخبار التعليم .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02% لـ هندسة و90.73% لـ حاسبات.. 17 أغسطس بدء تنسيق الدبلومات الفنية.. والشهادات المعادلة حتى نهاية الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين