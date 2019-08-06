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فن

بعد حادثة معهد الأورام .. شريهان: اللهم اجعل هذا البلد آمنا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:09 م
شريهان
شريهان
أحمد البهى
أدانت الفنانة الكبيرة شريهان حادث معهد الأورام الإرهابي، الذي راح ضحيته العشرات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير ـ"إنستجرام".

وعلقت قائلة : " اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا، اللهم من أرادَ لهذا الوطن وشعبه الكريم السوء فاشغله فى نفسهِ واجعل تدبيرهم تدميرهم ، معهد الأورام، اللهم مصر وسائر بلاد المسلمين".

وانفجرت الاحد الماضي سيارة متفجرات أمام معهد الأورام بمدخل شارع قصر العيني.

وأشار الفحص الفنى ومعاينة النيابة إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
بعد حادثة معهد الأورام .. شريهان: اللهم اجعل هذا البلد آمنا

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