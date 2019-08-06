أحمد عن فوتوسيشن تخرجه مع والدته: كان نفسي أفرحها عشان تعبت كتير في تربيتي

كشف أحمد حامد حجازي، الشاب الذي قام بتصوير والدته وهي ترتدي زي التخرج، واحتفل معها بتخرجه من كلية الآداب جامعة طنطا، عن أسباب الاحتفال .



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "رأي عام "، المذاع عبر فضائية "TEN، ، أنه أقدم على هذه الخطوة من أجل إسعاد والدته بطريقة مختلفة بعد تقديم كافة مالديه من أجل تحقيق النجاح وعلق :" تعبت كتير في حياتها وتحملت المسؤولية منذ صغرها بعد أن مات والدها وهي صغيرة ".



وتابع :" تعبت أوي في تربية أخواتها لأنها اتيتمت وهي صغيرة، وبعد كده تزوجت من شخص لديه 3 أطفال بنتين وولد، وقامت بتربيتهم على أكمل وجه، وانجبتني أنا وأخويا، وربتني أفضل تربية ومش عارف أرد لها الجميل".



وواصل :" أمي بالذات اللي عمرها ما تعملت مع أبناء زوجها على أنها مرات أب، أنا كبرت وشفت أمي بتعاملهم ازاي ، نفس معاملتي أنا وأخويا بالضبط".

