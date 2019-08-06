بدء فترة إعداد فريق كرة الطائرة بنادي المنيا استعدادا للدوري الممتاز

بدأ الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا فترة إعداده للموسم الجديد استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز "أ" للعام الثاني على التوالي، حيث بدأ الفريق فترة إعداده بصالة اللياقة البدنية بالمنيا الجديدة، ثم نقل التدريبات للصالة المغطاة باستاد المنيا.



وقال ابراهيم عبدالحكم المدير الفني للفريق، إن أعمال التدريب تتم بشكل منضبط، حيث تم إحلال وتجديد بعض اللاعبين في عدد من المراكز، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي لك ضمن خطة المنافسة بقوة هذا العام وتحقيق ترتيب متقدم عن العام الماضي.



وأضاف عبدالحكم أن الفريق سوف يحصل على ثلاثة أيام اجازة عيد الاضحى، وبعدها يستكمل الفريق تدريباته استعداد للموسم الجديد الذي يبدأ في 1 أكتوبر ، مشيرا إلى أنه سوف يتم تكثيف الإعداد البدني والمهاري في الفترة الحالية، ونعد الجماهير بتحقيق موسم قوي وأفضل من الموسم السابق.