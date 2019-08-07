ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس شرطة تورونتو: قلقون من تزايد جرائم إطلاق النار

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:34 ص
الشرطة الكندية
الشرطة الكندية
أ ش أ
أبدى رئيس شرطة تورونتو مارك ساندرز، الثلاثاء، قلقه من تزايد عمليات إطلاق النار في المدينة الأكبر في كندا، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية التي سجلت 15 جريحا إثر سلسلة عمليات إطلاق نار.

وقال قائد الشرطة إنه "شعر بالقلق بشكل خاص من إطلاق النار صباح الإثنين في ملهى ليلي شمال المدينة، ما أدى ذلك إلى جرح 5 أشخاص من بينهم رجل أصيب بجروح خطيرة.. إنه لأمر مروع أن ترى شخصا مستعدًا لإطلاق النار في حانة مزدحمة بها 100 شخص".

وأضاف أن موجة عمليات إطلاق النار الأخيرة لا تعكس عطلة نهاية أسبوع "طبيعية" في تورونتو.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة، ستايسي ديفيس، إنه لأمر مدهش أنه لم تقع إصابات أكثر، كما حث عمدة تورونتو، جون توري الحكومة الفدرالية مرة أخرى على حظر الأسلحة وتقييد عمليات الإفراج بكفالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ إطلاق النار في فرجينيا بيتش

إطلاق نار بملهى ليلي في كندا

إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بملهى ليلي بمدينة تورتنو الكندية

ترشيحاتنا

بعد البكيني فستان مكشوف .. انتقادات حادة لـ ميريام فارس بسبب إطلالة جريئة.. صور

الأهلي يحصل على رخصة الأندية المحترفة للموسم الجديد

عبد الحفيظ يقطع الشك باليقين: جيرالدو في القائمة الأفريقية لـ الأهلي

طرح نكتة بايخة لـ أصالة حصرياً على تطبيق ديزر

فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد

اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 6- 8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين