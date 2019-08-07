رئيس شرطة تورونتو: قلقون من تزايد جرائم إطلاق النار

أبدى رئيس شرطة تورونتو مارك ساندرز، الثلاثاء، قلقه من تزايد عمليات إطلاق النار في المدينة الأكبر في كندا، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية التي سجلت 15 جريحا إثر سلسلة عمليات إطلاق نار.





وقال قائد الشرطة إنه "شعر بالقلق بشكل خاص من إطلاق النار صباح الإثنين في ملهى ليلي شمال المدينة، ما أدى ذلك إلى جرح 5 أشخاص من بينهم رجل أصيب بجروح خطيرة.. إنه لأمر مروع أن ترى شخصا مستعدًا لإطلاق النار في حانة مزدحمة بها 100 شخص".





وأضاف أن موجة عمليات إطلاق النار الأخيرة لا تعكس عطلة نهاية أسبوع "طبيعية" في تورونتو.



