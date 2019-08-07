محمد رمضان يرد على ريهام سعيد بعد تصريحاتها الأخيرة

نشر الفنان محمد رمضان، تعليقًا له عبر حسابه على فيس بوك، رد فيها على المذيعة ريهام سعيد، بعد ما عاتبته على الهواء، بسبب عدم سؤاله عنها في محنة مرضها.





وكتب محمد رمضان، في تعليقه على فيسبوك، قائلًا: "كنت بطمن عليكي على طول من ياسر سليم.. وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين... عمومًا حمدلله على سلامتك يا ريهام نورتي الشاشة، وثقة في الله نجاح".





يأتي ذلك، بعد ما قالت ريهام سعيد، إن محمد رمضان حقق نجاحات كبيرة في مسيرته الفنية، مضيفة:" أي حد في مكانه هتجيله لوسة بسبب النجاح الكبير".





وأضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا " المذاع على قناة " الحياة"، قائلة:" انا ومحمد رمضان بنختلف كتير، وهو مسألش عليا وأنا مريضة ومش زعلانة عشان مش مهم".





وتابعت الإعلامية ريهام سعيد:" ورغم ذلك محمد رمضان أكبر مثال للإرادة والطموح والمثابرة لتحقيق النجاح، وهو شاب لا يعرف المستحيل".





وأكملت:" محمد رمضان كان يحلم وحقق نجاحات كبيرة وهو مش سوبر مان وهو مجرد فنان، وهناك فنانون كثر في المسرح القومي عباقرة ولكن لم يحققوا نجاحات محمد رمضان".