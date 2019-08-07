ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اهتمامات تركية.. محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:18 ص
محمد النني
محمد النني
نور عادل
دخل المحترف الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق أرسنال الانجليزي، دائرة اهتمامات نادي جالاتا سراي التركي، وذلك تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية تركية ان فريق جالاتا سراي يرغب في تدعيم خط وسطه بضمه محمد النني هذا الصيف، من نادي ارسنال الانجليزي.

وقال موقع فوتبول ارينا ان المدير التنفيذي لنادي جالاتا سراي يتواجد في انجلترا بالوقت الحالي من اجل الوصول الي اتفاق بموجبه ضم محمد النني من ارسنال.

وأوضح الموقع أن مدير جالاتا سراي يسعى للتعرف على طلبات أرسنال والنني المادية، ومن ثم التقدم بعرض والتفاوض حول البنود من أجل التعاقد مع المصري.

الجدير بالذكر أن محمد النني تواجد مع منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرانس فوتبول: قاسم باشا يرفض عرض جالاتا سراي لضم تريزيجيه

ترشيحاتنا

ابنة علي ربيع بـ المايوه على البحر .. شاهد

حشرات البق تنبئ بوجود حياة على سطح القمر

أحمد فلوكس يدافع عن هنا شيحة بعد طلاقهما

محمد الغباري: قناة السويس الجديدة لم تأخذ حقها إعلاميا.. فيديو

اخبار الرياضة.. الأهلي يوافق على رحيل زكريا.. حلم الزمالك في مونديال الأندية يتبخر.. الأهلي واطلع بره تذاع على هذه القناة

مسألشي عليا .. محمد رمضان يرد على ريهام سعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين