اهتمامات تركية.. محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

دخل المحترف الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق أرسنال الانجليزي، دائرة اهتمامات نادي جالاتا سراي التركي، وذلك تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت تقارير صحفية تركية ان فريق جالاتا سراي يرغب في تدعيم خط وسطه بضمه محمد النني هذا الصيف، من نادي ارسنال الانجليزي.





وقال موقع فوتبول ارينا ان المدير التنفيذي لنادي جالاتا سراي يتواجد في انجلترا بالوقت الحالي من اجل الوصول الي اتفاق بموجبه ضم محمد النني من ارسنال.





وأوضح الموقع أن مدير جالاتا سراي يسعى للتعرف على طلبات أرسنال والنني المادية، ومن ثم التقدم بعرض والتفاوض حول البنود من أجل التعاقد مع المصري.



