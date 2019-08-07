بسبب أصوات مضغ الطعام.. شخص يقطع علاقته بجميع أصدقائه وأقاربه لـ 4 سنوات

أصوات مضغ الطعام المجاورة قد تدفع البعض إلى الغضب والشعور بالضيق، لكن أن تصل بالشخص إلى قطع علاقته بأصدقائه وأقاربه وكل من يعرفه فإن هذا هو الجنون بعينه، «ديرول مورفي» أمركي يبلغ من العمر 41 عامًا لم يتحدث إلى أسرته منذ 4 سنوات لهذا السبب.





«ميزوفونيا» أو اضطراب السلوك هو حالة يعاني فيها الأشخاص من مشاعر شديدة مثل الغضب أو الخوف من الأصوات العادية التي تصدر عن الإنسان مثل المضغ والتنفس وفقًا للدايلي ميل.





وبالنسبة لـ"مورفي" فإن الحالة تطورت معه للإنعزال عن جميع من حوله بسبب تلك الأصوات المستفزة التي توصله إلى أعلى درجات الجنون التي يمكن فيها أن يضرب من أمامه، تقول حبيبته بأنها تعطيه إشارة قبل مضغها للطعام لكي تتجنب غضبه.





ويقول مورفي بأنه تم تشخيص معاناته بـ"اضطراب السلوك" بعدما أبرح صديقه ضربًا لمضغه الطعام بصوت عالي، وقد هاجم كثيرًا زملاءه في العمل بسبب النقر على الأقلام أو المكتب،





لم تتم دراسة الميزوفونيا على نطاق واسع، لذلك فالباحثون غير متأكدين تمامًا من أسبابها، حيث تبدأ الأعراض على الأشخاص المصابون بالميزوفونيا من سن 12 عامًا، وفقًا لمجلة هارفارد الصحية.



