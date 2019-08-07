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محافظات

حملات على المنشآت السياحية والأسواق في مطروح قبل عيد الأضحى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:35 ص
حملات علي المنشآت
حملات علي المنشآت السياحية والاسواق
ايمن محمود
اكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح علي استمرار حملات التفتيش والمرور على المنشآت السياحية والأسواق للتأكد من سلامة المعروض من السلع استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وشدد علي متابعة التزام المحال التجارية بكافة المعايير والشروط الصحية حرصا على الصحة العامة .

وأشار إلي قيام اللجنة المشكلة بالمرور على الفنادق والكافتيريات السياحية بمدينة مرسى مطروح بصفة دورية .

وأوضح ان الحملات مكونة من الادارة العامة السياحة والمصايف بمطروح بالاشتراك مع مديرتى الصحة ومجلس المدينة والحماية المدنية والطب البيطرى والبيئة والقوى العاملة.

وقال ان ذلك ياتي فى اطار المتابعة المستمرة لتلك المنشآت للاطمئنان على المعروض من المواد الغذائية ومنع أي تجاوزات قد تمثل إضرارا بصحة المواطنين، مع التأكد من سلامة المعروض من الاغذية و مدى الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية.

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