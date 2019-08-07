715 عجلا خلال الأضحى.. الأورمان تنهي استعداداتها لتوزيع اللحوم البلدية في قرى قنا

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية أنهت استعداداتها لذبح وتوزيع 715 عجلا بلديا منهم 30 عجلا بلديا فى قرى محافظة قنا، حيث يتم الذبح فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بقنا ونجع حمادى وفرشوط وقوص.



وأوضح شعبان، أن عملية الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف وتوزيعها على القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة قنا.



وأشار شعبان، إلى أن الأورمان أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم"ـ حيث تستهدف المبادرة إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني.



وأضاف شعبان، أن الجمعية تعتزم هذا العام بتوزيع 56 ألف كيلو لحوم أضاحى بمحافظة قنا، موضحا أنه بالتوزاى مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى البلدية داخل مصر تقوم لجنة من الأورمان بالسفر الى دولة البرازيل لاختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الاضاحى فى الإسلام، وكذلك البدء بذبحها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الأطباء البيطريين ولجنة من المركز الاسلامى بالبرازيل.



يذكر أن جمعية الأورمان سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات التنموية بمحافظة قنا ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.