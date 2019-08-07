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حوادث

حاول التخلص من حياته 5 مرات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت عن شاب المرج المنتحر

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:02 م
صورة أرشيفية - شنق
صورة أرشيفية - شنق
محمد العيسوى
كشفت التحقيقات التى تجريها نيابة المرج في انتحار شاب شنقا داخل شقته، بالمرج، أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها هذا الشاب الانتحار، حيث إنه أقدم على التخلص من حياته أكثر من 5 مرات، إلا أن أهله كانوا ينقذوه.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتوفى خشي هذه المرة أن ينقذه أهله، فاستغل استغراقهم في النوم وصنع لنفسه مشنقة، ثم علق رقبته بها وتدلي حتى فارق الحياة.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المتوفى الذين أكدوا أن نجلهم كان يعالج من أزمة نفسية حادة مر بها منذ فترة طويلة، وتبين من التحقيقات أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب، في العقد الثالث من عمره، معلقا من أعلى حبل داخل غرفته بمنزله بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وباجراء الفحص تبين أن الجثة لشاب وعلى رقبته آثار حز جراء تعرضه للخنق، من حبل معلق بالسقف.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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