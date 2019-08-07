ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرنسا: حرية الملاحة في الخليج العربي مقوم أساسي لأمن التجارة العالمية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:19 م
الملاحة في الخليج
الملاحة في الخليج العربي
محمود نوفل
أكدت الخارجية الفرنسية، أن حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي مقوّمٌ أساسي من مقوّمات الأمن الإقليمي والتجارة العالمية، داعيةً السلطات الإيرانية على وجه الخصوص إلى تحرير السفينة البريطانية ستينا إمبيرو وطاقمها في أسرع وقت ممكن.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم : بموازاة ذلك نواصل محادثاتنا مع شركائنا الأوروبيين، ومن بينهم البريطانيين، لكي نتوصّل إلى حلول عملية ودبلوماسية وعملياتية، بغية الشروع في إجراءٍ يهدف إلى تجنّب ازدياد حدّة التوترات في المنطقة وإلى تعزيز الظروف الأمنية في الخليج العربي."

وأضافت : ويمكن لفرنسا الإنضمام الي البعثة الأمريكية للسلامة البحرية في الخليج العربي وذلك من خلال الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وامتثال إيران مجددًا امتثالًا كاملًا لالتزاماتها بموجب اتفاق فيينا، وذلك من خلال المداولات مع الشركاء الأوروبيين والتعاون مع الشركاء الإقليميين من أجل توفير الظروف المؤاتية لإجراء حوار إقليمي شامل بشأن السلامة البحرية".

وكانت المملكة المتحدة البريطانية قد أعلنت الانضمام إلى البعثة الدولية للسلامة البحرية التي استهلّتها الولايات المتحدة الأمريكية بغية ضمان حماية مصالحها الأمنية على الفور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تكشف سبب احتجازها ناقلة نفط بريطانية

طائرات مجهولة اقتربت من السفينة.. تفاصيل استيلاء إيران على ناقلتي نفط بريطانيتين

اليمن يدين احتجاز النظام الإيراني ناقلة النفط البريطانية بمضيق هرمز

مضيق هرمز في عين العاصفة.. حقائق عن أهم شريان نفطي في العالم

فرنسا: نعمل مع ألمانيا وبريطانيا على تشكيل مهمة مراقبة في الخليج

اشتعال الموقف.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج العربي

ترشيحاتنا

أحد الأطباق الأكثر شهرة في هولندا.. لماذا يخشاه السياح .. فيديو

كلوب يتحدث عن بديل محمد صلاح في ليفربول.. والمنافسة عن لقب البريميرليج

توقعات بإعلان زواج كايلي جينر من ترافيس سكووت في عيد ميلادها الـ22.. صور

اكتشاف جديد.. الملكة كليوباترا استخدمت برفان ماركة Chanel

اخبار الرياضة.. ميلوفيتش يقترب من تدريب الزمالك.. بديل صلاح في ليفربول.. مهاجم أفريقي على أعتاب الأهلي

الطبيخ مدخلش بيتنا لسه.. حسن الرداد يسخر من زوجته إيمى سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور

طريقة تنظيف الممبار.. 3 وصفات بـ غطاء زجاجة وكربونات وسفن اب