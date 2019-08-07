فرنسا: حرية الملاحة في الخليج العربي مقوم أساسي لأمن التجارة العالمية

أكدت الخارجية الفرنسية، أن حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي مقوّمٌ أساسي من مقوّمات الأمن الإقليمي والتجارة العالمية، داعيةً السلطات الإيرانية على وجه الخصوص إلى تحرير السفينة البريطانية ستينا إمبيرو وطاقمها في أسرع وقت ممكن.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم : بموازاة ذلك نواصل محادثاتنا مع شركائنا الأوروبيين، ومن بينهم البريطانيين، لكي نتوصّل إلى حلول عملية ودبلوماسية وعملياتية، بغية الشروع في إجراءٍ يهدف إلى تجنّب ازدياد حدّة التوترات في المنطقة وإلى تعزيز الظروف الأمنية في الخليج العربي."



وأضافت : ويمكن لفرنسا الإنضمام الي البعثة الأمريكية للسلامة البحرية في الخليج العربي وذلك من خلال الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وامتثال إيران مجددًا امتثالًا كاملًا لالتزاماتها بموجب اتفاق فيينا، وذلك من خلال المداولات مع الشركاء الأوروبيين والتعاون مع الشركاء الإقليميين من أجل توفير الظروف المؤاتية لإجراء حوار إقليمي شامل بشأن السلامة البحرية".



وكانت المملكة المتحدة البريطانية قد أعلنت الانضمام إلى البعثة الدولية للسلامة البحرية التي استهلّتها الولايات المتحدة الأمريكية بغية ضمان حماية مصالحها الأمنية على الفور.