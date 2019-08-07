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فن

رواد إنستجرام لـ عمروعبدالجليل: ملكش حل نجم الضحك في مصر

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:35 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر الفنان عمرو عبدالجليل مجموعة صور مع أصدقائه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلّق عمرو عبدالجليل على الصورة قائلاً: "أنا عندي وجهة نفر في طريقة التصوير".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : 
والله انت ملكش حل ـــ نجم الضحك فى مصر ــــ انت مشكلة 

يذكر أن آخر أعمال عمرو عبد الجليل كان فيلم "كازابلانكا"، الذي عرض خلال موسم أفلام عيد الفطر، وحقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة تخطت الـ 70 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل.

كما كتب عمرو عبدالجليل تغريدة أمس، عبر حسابه على تويتر: "أهم حاجة فى الفشل، إنك تفشل إنك تبقى فاشل فاتنجح"، وتم تداولها على نطاق واسع عبر موقع تويتر، ما جعله يتصدر قائمة الأكثر تداولا، وأبدى الكثيرين عدم فهمهم لما يقصده عبدالجليل.

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