جامعة أسيوط تعلن عن حاجتها لشغل وظائف قيادية شاغرة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن حاجة الجامعة لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بقسمي التعليم والمستشفيات الجامعية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك لتلبية احتياجات الجامعة واستيفاء القطاع الإداري بالقيادات المتخصصة فى مختلف القطاعات بما يضمن حسن وانتظام سير العمل.



وشدّد الدكتور الجمال فى بيان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.



وأوضح أن الوظائف التي أعلنت الجامعة عن حاجتها تشمل فى مجملها 4 وظائف مختلفة تأتى جميعها فى المستوى الوظيفي "مدير عام" وأن إحداها في قسم التعليم وهي وظيفة مدير عام الدراسات العليا والبحوث والتي يعد الحصول مؤهل عالي مناسب شرطا أساسيا لها، إلى جانب 3 وظائف بقسم المستشفيات الجامعية تتضمن مدير عام شئون العلاج بأجر ويجب أن يكون حاصلًا على مؤهل تجاري، ومدير عام الشئون الطبية والعلاجية بمستشفى القلب وجراحاته والتي تشترط حصول صاحبها على بكالوريوس الطب والجراحة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفى القلب وجراحاته والمشترطة الحصول على مؤهل عالي مناسب، كما يجب على المتقدم أن يكون قضى سنتين في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرةً وأن يجتاز الاختبارات المقررة.



ونص الإعلان على راغبى التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة الموجود بالإدارة العامة لشئون العاملين، على أن يرفق بالطلب بيان حالة معتمد موضحًا به المؤهلات الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم والجزاءات التأديبية إن وجدت، وبيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وكذلك بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم خلال شغله للوظائف السابقة مؤيدة بالمستندات واقتراحاته لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم لها، وصورة بطاقة الرقم القومى.



ومن الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تقدم باسم رئيس الجامعة مرفقًا بها جميع المستندات المطلوبة خلال شهر اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان.