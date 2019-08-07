فوز 6 مشروعات من جامعة الإسكندرية بـ تمويل الاتحاد الأوروبي

فازت 6 مشروعات مقدمة من الفرق البحثية بجامعة الاسكندرية، بالتمويل من الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج ارسموس بلس لبناء القدرات في التعليم العالي Erasmus plus - KA2- CBHE لعام ٢٠١٩.



وحققت جامعة الاسكندرية أعلى نسبة مشاركة بين الجامعات المصرية، حيث شاركت بستة مشروعات من أصل سبعة تم قبولها للتمويل بكافة الجامعات المصرية.



من جانبه هنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، الفرق البحثية بالجامعة، التى فازت مشروعاتها بالتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وقال رئيس الجامعة في تصريحات صحية اليوم، إن هذه المشروعات في مجالات علوم البحار والهندسة والطب والتراث الثقافي والتنمية المستدامة للصحاري والزراعة.