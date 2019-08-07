ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ بلوزة مكشوفة..راندا البحيري بإطلالة جريئة..صور

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:25 م
صدى البلد
رنا عصمت
شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"مع الفنانة نرمين ماهر.

وتألقت راندا البحيرى بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بدلة سوداء اعتمدت فيها علي ارتداء جاكيت البدلة وبنطلون أسود واسع، وبلوزة بيضاء مكشوفة من منطقة الصدر،واستكملت إطلالتها علي إسدال شعرها الأسود على كتفيها ونال إعجاب جمهورها.

أما عن المكياج فقد اختارت راندا مكياج ثقيل ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات.
بـ بلوزة مكشوفة..راندا البحيري بإطلالة جريئة..صور
بـ بلوزة مكشوفة..راندا البحيري بإطلالة جريئة..صور
بـ بلوزة مكشوفة..راندا البحيري بإطلالة جريئة..صور

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .. أماكن شاغرة بهذه الكليات في جامعة عين شمس

وظائف خالية في مصر.. مطلوب معلمين وإداريين بمدرسة الشهيد أحمد الكفراوي بالشرقية

موجز السوشيال ميديا.. #محمد_صلاح يتصدر تويتر.. أحدث ظهور لـ ليلى علوى.. حسن الرداد يسخر من زوجته..سعد الصغير ينشر صورة مع ابنه

النني يستقر على الرحيل عن آرسنال.. ويحدد وجهته المقبلة

بسبب إسرائيل.. دعوات لإلغاء حفلة جينفر لوبيز في العلمين

الصربي ميلوفيتش يقترب من تدريب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر هايش.. ميس حمدان بإطلالة جريئة تكشف عن المايوه..صور

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور