بـ بلوزة مكشوفة..راندا البحيري بإطلالة جريئة..صور

شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"مع الفنانة نرمين ماهر.



وتألقت راندا البحيرى بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بدلة سوداء اعتمدت فيها علي ارتداء جاكيت البدلة وبنطلون أسود واسع، وبلوزة بيضاء مكشوفة من منطقة الصدر،واستكملت إطلالتها علي إسدال شعرها الأسود على كتفيها ونال إعجاب جمهورها.



أما عن المكياج فقد اختارت راندا مكياج ثقيل ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات.