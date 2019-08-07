رئيس بعثة الحج السياحي: نقدم رعاية كاملة لـ كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة

قال مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، أن موسم الحج يسير بنجاح، مشيرًا إلى أنه تم التحقق من تطبيق الشركات للمعايير المعتمدة من قبل الوزارة، موضحًا أن الحد الأقصى لعدد الأفراد بغرف الخمس نجوم أربعة أفراد فقط بينما يرتفع العدد إلى خمسة أفراد في الحج الاقتصادي والبري في كل من مكة والمدينة.





وتابع "شلبى"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المسافة بين السكن والحرم لم تتجاوز 3 كيلو مترات ويتضمن التعاقد مع الشركات السياحة توفيرها أتوبيسات لنقل الحجاج في دورات مستمرة طوال 24 ساعة فضلا عن توافر وسائل ثابتة لنقل الحجاج في مواعيد الصلاة.





وأفاد رئيس بعثة الحج السياحى أن كبار السن والحالات المصابة بأمراض مزمنة تقدم لهم رعاية خاصة من خلال مشرفين يلازمونهم بالإضافة إلى توفير إعداد كبيرة من الكراسي المتحركة وكل ما يلزم لتقديم الرعاية المتكاملة، مشيرا إلى تخصيص مكاتب رقم 170 و171 لحجاج الفرادي أما من يكن متعاقد منهم مع شركات السياحة فيتم التعامل معه طبقا للبرنامج المتعاقد عليه وله جميع الحقوق المتاحة لأقرانه من حجاج السياحة.





وأكد "شلبي" أن توجيهات وزيرة السياحة واضحة وهى الحزم والتعامل مع المقصرين لضبط الأداء وتوفير كافة الظروف لإنجاح الموسم وفى إطار ذلك يتم متابعة جميع الشركات علي مدار الساعة بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الطبية للاطمئنان علي صحة الحجيج ورصد تطور الحالات أولا بأول من خلال لجان وزارة السياحة الموزعة علي الفنادق المتواجد بها الحجاج وهي بدورها تقدم تقارير يومية خاصة بالحالات المرضية المتواجدة بالمستشفيات لضمان تقديم الخدمة الصحية لها بكفاءة.



