شركة النصر للكيماويات الوسيطة.. الرئيس ينجح في وضع مصر على خريطة العالم على مصاف أهم الدول المصنعة للأسمدة الفوسفاتية والمركبة .. وتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية والحيوية

شركة النصر للكيماويات الوسيطة:

= تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الصناعات الإستراتيجية والحيوية

= تنتج الشركة الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب ومادة الصودا الكاوية السائلة

= تنتج الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع

= تقوم بإمداد هيئة الإسعاف المصرية بعشرات الآلاف من أسطوانات الأكسجين سنويًا

= رُوعى عند تصميم المصانع الحفاظ على سلامة البيئة ومنع أى انبعاثات ضارة من المصانع

= إمداد مصانع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وقطاع البترول والشركات الصناعية باحتياجاتها من الغازات الصناعية



تعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واحدة من أكبر الصروح الرائدة والمتخصصة فى الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والغازات الصناعية والطبية التابعة في مصر والمنطقة، حيث تشكل قلعة صناعية كبري ضمن مشروعات قومية عملاقة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الإستراتيجية والحيوية، ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي أرض مصر.



وأولت القوات المسلحة إهتمامًا كبيرًا لإنشاء مشروعات قومية تؤمن حياة المصريين وأرواحهم دون النظر إلى فكرة الأرباح أو الخسائر، حيث كان الهدف هو الحفاظ على الأمن القومى المصري.



وتلعب الشركة تلعب دورًا إستراتيجيًا لتوفير متطلبات مرفق المياة والصرف الصحي، ودعم القطاعين الزراعي والصحي من خلال المنتجات المختلفة للشركة، حيث تنتج الشركة الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب ويتم توريده إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات مصر وأجهزة المدن الجديدة والقوات المسلحة، كما يتم إنتاج مادة الصودا الكاوية السائلة التى يتم توريدها إلى شركات قطاع الكهرباء وشركات إنتاج السكر والغزل والنسيج وشركات صناعة الورق والعديد من المصانع المختلفة.



كما تنتج الشركة الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة وتوصيل الأكسجين الغازي والسائل والغازات الطبية الأخرى إلى المستشفيات والمراكز الطبىة المتخصة، وتقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد هيئة الإسعاف المصرية بعشرات الآلاف من أسطوانات الأكسجين سنويًا، كما تقدم الشركة خدمة تركيب خزانات الأكسجين السائل والمبخرات وعمل التوصيلات والاختبارات اللازمة لها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة فى هذا المجال.



وتقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وقطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى باحتياجاتها من الغازات الصناعية المختلفة، فضلا عن نشاط الشركة فى إنتاج المبيدات الزراعية الآمنة التى تساهم بشكل فعال فى مقاومة أمراض النباتات والآفات والحفاظ على الثروة الزراعية إضافة إلى إنتاج الشركة للمبيدات الحشرية المنزلية المختلفة.



بجانب إنتاج الشركة من الشبه السائلة والصلبة اللازمتين لتنقية مياه الشرب، وتقديم خدمة تركيب خزانات الشبة السائلة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيلها داخل المحطات وتقديم الدعم الفنى المطلوب لها بواسطة أطقم فنية مدربة تدريبًا فنيًا عاليًا وتأمين وصول هذه المنتجات الإستراتيجية لضمان استمرار وانتظام العمل بهذه القطاعات الحيوية على مدار الساعة.



ورُوعى عند تصميم المصانع الحفاظ على سلامة البيئة ومنع أى انبعاثات ضارة من المصانع، والتوافق مع الاشتراطات البيئية طبقًا للمعايير العالمية حيث قامت الشركة بالعديد من الإجراءات البيئية وإضافة المعدات اللازمة من أبراج إمتصاص وفلاتر لمنع الانبعاثات الغازية والصلبة، وتقوم معامل مراقبة الجودة بالشركة بالتحليل الدورى لعينات المداخن، للتحكم المستمر فى الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية وعدم تجاوزها للحدود المسموح بها بما يساهم في تحسين بيئة العمل والبيئة المحيطة.



وتطبق الشركة معايير الجودة المحلية والعالمية فى كافة طرق الإنتاج للوصول إلى منتج بمواصفات وجودة عالمية وقد حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO9001-2008 وشهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS18001، وشهادة نظام إدارة البيئة ISO14001-2004.



كما حصلت الشركة على شهادة المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC17025:2005 من المجلس الوطنى للإعتماد EGAC بالإضافة الى حصول منتجات الشركة على علامة الجودة المصرية من الهيئه المصرية العامة للمواصفات والجودة والعديد من شهادات الاعتماد والجودة المختلفة.