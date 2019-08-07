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فن

لازم نتحرك باللي نقدر عليه.. أحمد فهمي يناشد بتبني مصابي حادث معهد الاورام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:23 م
صدى البلد
مصطفى كرم
وجه الفنان احمد فهمي للمتبرعين بضرورة تبني الحالات المصابة في الحادث معهد الاورام موضحا انهم ليسوا من مصابي السرطان ويجب توجيه الدعم ايضا لضحايا الحادث .

ونشر عبر انستجرام صور له مع احد ضحايا الحادث الارهابي امام معهد الاورام اثناء زيارته للمصابين .


وعلق علي الصورة قائلا "اسف مبدئيا على الصورة ... بس انا النهاردة كنت فى القصر العينى بزور بعض ضحايا الانفجار .. بشكر كل الناس اللى اتبرعت لمعهد الأورام بداية من محمد صلاح لحد أصغر واحد اتبرع .

واصاف :" فى حاجة كمان حابب أوضحها فى ناس تانية كمان محتاجة مساعدة من ضحايا الانفجار غير مصابين بالسرطان زى الحالة اللى فى الصورة .. الولد دا محتاج دكتور مخ وأعصاب و محتاج دكتور عيون لأنه فقد عين بس ممكن تتلحق غير الحروق اللى أصيب بيها و للأسف مفيش إمكانيات فلازم ناخد بالنا ان فى ناس تانية كمان اتأذت ومحتاجة ".

وتابع :" لو كل واحد فينا أتبنى حالة من ضحايا الانفجار سواء من المصابين بسرطان او زى الطفل دا او حتى كل مجموعة اتبنت حالة هنساعد ناس بجد محتاجة .. الموضوع كبير يا جماعة ولازم نتحرك و كل واحد باللى يقدر عليه .. شكرا كون معاهم يارب 😢😢😢😢".

ولقيت التدوينة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام.


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