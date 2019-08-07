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فن

بـ إطلالة جذابة .. نرمين ماهر في أحدث ظهور لها بـ باريس

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:49 م
صدى البلد
مصطفى كرم
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام خلال رحلتها بالعاصمة الفرنسية باريس .

وظهرت نرمين ماهر بإطلالة جذابة بإرتدائها تي شيرت كت وبنطلون جينز، ولم تتكلف نرمين ماهر في اطلالتها واعتمدت علي الميكب الخفيف بوجهها مع احمر الشفايف وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها .

ولاقت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام .

يذكر أن احدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.

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