بـ إطلالة جذابة .. نرمين ماهر في أحدث ظهور لها بـ باريس

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام خلال رحلتها بالعاصمة الفرنسية باريس .



وظهرت نرمين ماهر بإطلالة جذابة بإرتدائها تي شيرت كت وبنطلون جينز، ولم تتكلف نرمين ماهر في اطلالتها واعتمدت علي الميكب الخفيف بوجهها مع احمر الشفايف وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها .



ولاقت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام .



يذكر أن احدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.