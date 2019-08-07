بـ إطلالة جذابة .. نرمين ماهر في أحدث ظهور لها بـ باريس

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام خلال رحلتها بالعاصمة الفرنسية باريس .
وظهرت نرمين ماهر بإطلالة جذابة بإرتدائها تي شيرت كت وبنطلون جينز، ولم تتكلف نرمين ماهر في اطلالتها واعتمدت علي الميكب الخفيف بوجهها مع احمر الشفايف وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها .
ولاقت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام .
يذكر أن احدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.
وظهرت نرمين ماهر بإطلالة جذابة بإرتدائها تي شيرت كت وبنطلون جينز، ولم تتكلف نرمين ماهر في اطلالتها واعتمدت علي الميكب الخفيف بوجهها مع احمر الشفايف وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها .
ولاقت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام .
يذكر أن احدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.