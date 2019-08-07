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مرض نادر في اللسان يوقف قلب مريض مرتين.. ومعجزة تعيده للحياة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:42 م
لسان الرجل الياباني
لسان الرجل الياباني وقد تحول للون الأسود
محمد علي
دخل رجل إلى المستشفى بعدما أصيب بحالة طبية نادرة، تضخم فيها لسانه وتحول إلى اللون الأسود، وهو الأمر الذي أصاب الأطباء اليابانيين بحيرة لم تنته إلا بعد ما استطاعوا تشخيص حالته، على أنه مصاب باضطراب في تخثر الدم. 

وأصبح الرجل الياباني، ذا لسانٍ كبيرٍ، لدرجة أنه أغلق مجاري الهواء لديه، وأوجد لديه صعوبة كبيرة في التنفس.

وعندما حاول الأطباء مساعدته على التنفس، توقف قلبه مرتين، لكنهم أنعشوه وعاد قلبه للنبض مرة أخرى. 

وفرضت محنة الرجل بقاءه في العناية المركزة لمدة أسبوع وفي المستشفى لمدة شهرين، حتى تشخيصه. 

و كان سبب الإصابة هو مرض الهيموفيليا، وهو الذي يجعل الجسم غير قادر على تجلط الدم من تلقاء نفسه ويؤدي إلى نزيف يهدد الحياة.

وأعلن الأطباء أن حالة المريض الآن مستقرة، وأنه يجري استكمال علاجها بشكل تام حتى يتسنى للمريض- الذي لم يذكر اسمه- الخروج من المستشفى وممارسة حياته بتلقائية.

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