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فن

متفائل بشدة.. كريم قاسم : ضيوف الشرف أهم ما يميز ولاد رزق 2

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:17 م
كريم قاسم
كريم قاسم
نورا نبيل
عبر الفنان كريم قاسم في تصريح خاص عن تفاؤله الشديد بفيلم " ولاد رزق 2 " والذي يشارك أحمد عز بطولته ويخوض من خلاله سباق موسم عيد الأضحى السينمائي .

وقال في تصريح خاص :" الجزء الثاني من الفيلم احداثه مشوقة للغاية ويعتمد على الكثير من مشاهد الأكشن"، مضيفا:"تشرفت بالعمل للمرة الثانية مع المخرج طارق العريان وأهم ما يميز الجزء الثاني من الفيلم وجود الكثير من ضيوف الشرف" .

الفيلم من بطولة "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان".

واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.

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