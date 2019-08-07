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فن

أخبار الفن.. احلام تثير مشكلة فى ذا فويس.. وفاة علوية زكى.. والحكم على سارقة شيرين سيف النصر

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:13 م
احلام - شيرين سيف
احلام - شيرين سيف النصر - الراحلة علوية زكى
أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

تامر حسني يعلن موعد أولى حفلاته في الساحل الشمالي

أعلن الفنان تامر حسني، موعد حفلته الجديدة في الساحل الشمالي ، ونشر تامر حسني، البوستر الدعائي للحفلة، عبر انستجرام، وعلق عليه: "مرحبا يا رفاق.. هل انتم مستعدون.. سيتم أداء حفلة مميزة في الساحل الشمالي يوم 30 أغسطس.. وستكون التذاكر متاحة غدا".
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عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير
شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.
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شاهد هند صبرى في كواليس تحضير شخصيتها بـ الفيل الأزرق 2
نشرت الفنانة هند صبرى عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، فيديو لها إثناء الاستعداد لوضع الماكياج الخاص بشخصيتها فى فيلم الفيل الازرق 2 .
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وفاة المخرجة علوية زكي عن 93 عاما
توفيت المخرجة علوية زكي فجر اليوم في منزلها بعد تعرضها الى وعكة صحية، عن عمر ناهز الـ 93 عامًا .
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أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة بأولى حلقات ذا فويس
انطلق أمس الاول الاثنين تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس" في بيروت، والذي ضم لجنة تحكيم من الفنانين راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي.
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شيرين سيف تكشف مصير صديقتها بعد واقعة سرقة المجوهرات
كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن صدور حكم ضد صديقتها السابقة، التى قامت بسرقة مجوهراتها المقدرة بحوالى 5 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية.
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