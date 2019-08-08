البابا تواضروس يهنئ رافائيل آفا مينا باليوبيل الذهبي لرهبنته ..صور

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني الأب الراهب القمص رافائيل آفا مينا باليوبيل الذهبي لرهبنته، واصفًا إياه بأنه يحمل روح البابا كيرلس السادس، الذي كان تلميذًا له.





وقال البابا تواضروس الثاني خلال تواجده بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، في هذا اليوم وفي هذه الأمسية نجتمع في دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط مع رئيس وأسقف الدير نيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا ومع كل الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والأحباء للاحتفال بمناسبة خاصة جدًا هو اليوبيل الذهبي لرهبنة وكهنوت هذا الأب الورع القمص رافائيل آفا مينا.





وتابع البابا تواضروس الثاني "نحتفل بهذه المناسبة الروحية الجميلة وجميعنا نعتز بهذا الأب الورع الذي يحمل روح البابا كيرلس السادس فكان تلميذًا له وخدم معه وتعلم وامتص الحياة الروحية، وكان من أوائل الذين عمّروا الدير في بدايته".





وأضاف البابا تواضروس الثاني "كما نعلم أن أبونا رافائيل رُسم راهبًا وثاني يوم رُسم كاهنًا بيد البابا كيرلس السادس وربما كانت هذه اخر زيارة للبابا كيرلس للدير هنا سنة ١٩٦٩"، وأشار البابا تواضروس إلى أن هذه المناسبة بالحقيقة مناسبة طيبة روحية، تعلمنا أن الأب الراهب الذي يثبت وينمو ويتقوى بالحياة الرهبانية ويكون أيضًا خادمًا محبًا لله حافظًا لنذوره الرهبانية النسكية.





واستطرد البابا تواضروس الثاني "فكرنا أن يلبس الأسكيم اليوم لكننا علمنا أن أبونا لبس الأسكيم منذ ١٩٩١م عن طريق المتنيح الأنبا مينا أسقف جرجا والأسكيم يُلبس مره واحده فقط، محبتنا واعتزازنا الشديد بأبونا وصلواته وخدمته وتعبه وروحه الطيبة. وكان الأنبا كيرلس يحكي لي كيف أن أبونا هو الذي استقبله".





وأقيم عقب الاجتماع حفل بمناسبة اليوبيل الذهبي للقمص رافائيل آفا مينا.