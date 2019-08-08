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لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف خطير لـ تامر أمين على الهواء ..شاهد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:52 ص
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
هاني حسين
كشف الإعلامي تامر أمين، سرا عن حياته الزوجية لأول مرة على الهواء، وذلك في فقرة تأثير الشهرة على العلاقة بين آدم وحواء.

وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أنا متجوز بقالي 20 سنة، وأعتبر من أسعد الناس في حياتي الزوجية".

وأضاف الإعلامي تامر أمين "أنا اتجوزت جواز عقل وليس جواز قلب، لأن زوجتك تحاول إسعادك قدر الإمكان".

وتابع الإعلامي تامر أمين "الحب الأفلاطوني استثنائي وغير منتشر ولا يصح أن نبني قناعتنا على استثناء، والزواج يكون مبنيًا على العشرة والأمان وحب التعود".

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