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رياضة

تليفونات بني سويف يبحث عن 4 وديات في أغسطس

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:09 ص
صدى البلد
كتب مالك خالد
استقر الجهاز الفني لنادى بني سويف بقيادة الدكتور عماد سمير، علي خوض عدد من المباريات الودية خلال شهر أغسطس الجاري، لتجهيز اللاعبين لمنافسات الممتاز ب.

وكان عماد سمير قد تولى تدريب فريق تليفونات بني سويف منذ أيام قليلة، بعد حسم الإدارة ملف الجهاز الفنى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال عماد سمير سنخوض ٤ مباريات ودية خلال الأيام القليلة المقبلة، ونسعي للاتفاق مع بعض الفرق المجاورة لنا من فرق القسم الثالث، لتجهيز اللاعبين خلال تلك المرحلة من فترة الإعداد، قبل خوضنا معسكر تدريبي خارج محافظة بني سويف.

وأشار عماد سمير إلى أنه يركز خلال تلك الفترة على تجهيز عناصر فريقه من الناحية البدنية بجانب الشغل الفني والخططي ، ليظهر التليفونات بشكل جيد خلال الموسم الجديد من الممتاز ب.

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