ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل جندي وإصابة 35 شخصا أثناء محاولة اعتقال الرئيس السابق لـ قرغيزستان

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:16 ص
محاولة لاعتقال الرئيس
محاولة لاعتقال الرئيس السابق لـ قرغيزستان
دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة أسوشيتد برس بمقتل جندي وإصابة ما لا يقل عن 35 شخصا آخرين، أثناء محاولة القوات الخاصة في قرغيزستان، اعتقال الرئيس السابق للبلاد ألمازبيك أتامباييف. 

وداهمت القوات الخاصة، أمس الأربعاء، منزل أتامباييف تمهيدًا لمحاكمته بتهم فساد، لكنها لم تنجح في اعتقاله بسبب احتشاد أعداد كبيرة من أنصاره بالداخل.

وأعلنت وزارة الصحة، أن 35 شخصا نقلوا إلى المستشفيات جراء إصابات ناتجة عن مناوشات بين القوات الخاصة وأنصار الرئيس السابق، مضيفة أن أحد أفراد القوات الخاصة تلقى رصاصة من داخل المنزل أودت بحياته.

وأشارت تقارير إخبارية محلية إلى أن بعض الأشخاص أصيبوا بنيران القوات الخاصة أثناء مداهمة المنزل، رغم أن السلطات أكدت أنه تم إطلاق الرصاص المطاطي فقط.

جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، ألغى برلمان قرغيزستان الحصانة التي مُنحت لـ ألمازبيك أتامباييف بصفته رئيسا سابقا؛ مما سمح باعتقاله ومحاكمته.

ويواجه ألمازبيك أتامباييف، الذي تولى السلطة بين عامي 2011 ـ 2017، عدة اتهامات من بينها: الفساد، وحيازة أراض بطرق غير مشروعة، وهو ما ينفيه الرئيس السابق.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بإطلالة ناعمة.. حلا شيحه تتألق فى أحدث ظهور لها

تبدأ من 1000 جنيه بعائد شهري يصل لـ 5 سنوات.. تعرف على مميزات شهادات الإدخار من بنك CIB

محمد رمضان يتكفل بمصاريف علاج فتاة.. تفاصيل

أبطال فيلم ولاد رزق 2 يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن ..صور

احذر.. دراسة تربط بين شرب العصير والصودا والإصابة بـ السرطان

كنبة وسرير ومخدرات.. اعترافات مثيرة لـ قاتل معيد كلية الزراعة.. تفاصيل

إيقاف بث قنوات بي أوت كيو beoutQ ومصير مجهول للقناة

بـ السجود وإشارة سلام.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية

تبدأ من 1000 جنيه بعائد شهري يصل لـ 5 سنوات.. تعرف على مميزات شهادات الإدخار من بنك CIB

اخبار الرياضة.. إيقاف بث قنوات بي أوت كيو.. محمد صلاح يتعرض للعنصرية.. رئيس الزمالك يكشف عن المدير الفني الجديد

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف خطير لـ تامر أمين على الهواء ..شاهد

محمد صلاح يتعرض للعنصرية من جديد.. ونادي إيفرتون يرد

قصة فتاة اشتراها رجل كـ عبدة وحكم عليها القاضي بــ 15 سنة سجنا

محمد رمضان يتكفل بمصاريف علاج فتاة.. تفاصيل

من أوضة النوم إلى السجن.. حكاية سرقة صديقة شيرين سيف النصر لمجوهراتها

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة

كنبة وسرير ومخدرات.. اعترافات مثيرة لـ قاتل معيد كلية الزراعة.. تفاصيل

اهم الاخبار.. مرشح الإخوان لرئاسة تونس يعترف بفشل الجماعة الإرهابية.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور محمد لطيف في زيادة شعبية كرة القدم.. وكواليس انضمامه لـ الزمالك نظير 3 قروش واسرار تحوله من حكم دولى لـ شيخ المعلقين بأجر 50 قرشا

بسيطة وأنيقة... 15 صورة تكشف أناقة يسرا اللوزي في عيد ميلادها

بعد شائعة انفصالهما.. كريس مارتن وداكوتا جونسون يتعرضان لحادث سير غريب