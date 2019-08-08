مقتل جندي وإصابة 35 شخصا أثناء محاولة اعتقال الرئيس السابق لـ قرغيزستان

أفادت وكالة أسوشيتد برس بمقتل جندي وإصابة ما لا يقل عن 35 شخصا آخرين، أثناء محاولة القوات الخاصة في قرغيزستان، اعتقال الرئيس السابق للبلاد ألمازبيك أتامباييف.





وداهمت القوات الخاصة، أمس الأربعاء، منزل أتامباييف تمهيدًا لمحاكمته بتهم فساد، لكنها لم تنجح في اعتقاله بسبب احتشاد أعداد كبيرة من أنصاره بالداخل.





وأعلنت وزارة الصحة، أن 35 شخصا نقلوا إلى المستشفيات جراء إصابات ناتجة عن مناوشات بين القوات الخاصة وأنصار الرئيس السابق، مضيفة أن أحد أفراد القوات الخاصة تلقى رصاصة من داخل المنزل أودت بحياته.





وأشارت تقارير إخبارية محلية إلى أن بعض الأشخاص أصيبوا بنيران القوات الخاصة أثناء مداهمة المنزل، رغم أن السلطات أكدت أنه تم إطلاق الرصاص المطاطي فقط.





جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، ألغى برلمان قرغيزستان الحصانة التي مُنحت لـ ألمازبيك أتامباييف بصفته رئيسا سابقا؛ مما سمح باعتقاله ومحاكمته.



