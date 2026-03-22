موعد مباراة مصر ضد ألمانيا استعدادا لكأس العالم لليد

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره الألماني في الرابعة والربع عصر اليوم بتوقيت القاهرة، في ثاني ودياتهما خلال المعسكر الحالي، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم المقبلة.

وكان المنتخبان قد التقيا يوم الخميس الماضي في أولى التجارب الودية، حيث خسر منتخب مصر بنتيجة 41-38، في مباراة قوية شهدت العديد من المكاسب الفنية والخبرات، خاصة أنها جاءت في ظروف خاصة مع خوض لاعبي الفراعنة اللقاء وهم صائمون في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ولم يتمكنوا من الإفطار إلا بين شوطي المباراة.

وتحظى المواجهتان باهتمام كبير، نظرًا لقيمة المنتخبين، حيث يدخل منتخب مصر اللقاء بصفته بطل أفريقيا، بينما يخوض المنتخب الألماني المباراة باعتباره وصيف بطل أوروبا، ما يمنح التجربتين طابعًا قويًا ومفيدًا على المستوى الفني قبل الاستحقاقات العالمية المقبلة