Galaxy Note 10 يظهر للنور رسميا.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية منذ ساعات، عن هاتفها الأحدث والأقوى ضمن تاريخها، حيث وضعت كل خبرات السنين من أجل الهيمنة تمامًا على فئة الـ Flagship، وتحديدًا قبل شهر من إطلاق هاتف منافستها اللدودة أبل الأمريكية.



يأتى Galaxy Note10 بشاشة كبيرة قياس 6.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



وعلى عكس المتوقع، اختلف تصميم Galaxy Note10 تمامًا عن شقيقه Note 9، من حيث اختلاف شكل الكاميرا ومكان قارئ بصمة الإصبع الذى أصبح فى الشاشة نفسها، كما تتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين.



وزودت سامسونج Galaxy Note 10 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، بدون ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية.







ويحتوي Galaxy Note10 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.



وبالطبع يتطلب Galaxy Note10 بطارية قوية، إلا أن سعتها معقولة تبلغ 3500 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.



ولأول مرة تقرر سامسونج الاستغناء عن منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس، واستخدام سماعات من نوع USB-C، لتواكب توجه معظم شركات العالم، بعدما بدأت أبل الأمريكية أولًا بالاستغناء عن تلك الميزة وقت إطلاق آيفون 7.



وبالتأكيد سيتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.



ويأتي Galaxy Note10 بعدة ألوان هي الأسود والأبيض واللون الجديد المتغير خاصتها، مقابل 950 يورو، ما يعادل 17500 جنيه مصري.