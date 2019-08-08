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حوادث

هددتني بفضح علاقتنا فقتلتها.. قاتل مسنة وحفيدتها في الشرقية يروي تفاصيل الجريمة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:39 م
ألجدة والحفيدة الضحيتين
ألجدة والحفيدة الضحيتين
محمد الطحاوي
"علاقة محرمة بيننا وهددتني بإخبار أبنائها وأقاربي فخفت من الفضيحة خاصة أني صديق ابنها، فقتلتها وعند خروجي شاهدتني حفيدتها فقتلتها وهربت على العاشر من رمضان حتى لا يشك بي أحد ولكن يقظة رجال الشرطة كانت لي بالمرصاد".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل سيدة مسنة وحفيدتها داخل مسكنها بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية يدلي باعترافاته تفصيليا أمام نيابة ديرب نجم برئاسة جمعة الشتاوى، مدير النيابة مؤكدا أنه صديق نجلها وكان دائم التردد عليه إلى أن نبت علاقة بينه وبين المجني عليها وكان دائم التردد عليها الي ان جاء يوم الواقعة وكان برفقتها فطلبت منه ان يتزوجها عرفيا وعندما رفض هددته بفضح أمره وإخبار نجلها وأقاربها.

وأضاف المتهم: "كانت تلك التهديدات بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير"، حيث انه لم يتمالك نفسه وقام بالاعتداء علي المجني عليها بالضرب مستخدما سلاح ابيض الى ان فارقت المجني عليها الحياة وبمجرد محاولة المتهم الخروج شاهدته حفيدتها والتي تبلغ من العمر 3 سنوات فقام المتهم بقتلها حتى لا تفضح أمره وقام المتهم بالتوجه الى مدينة العاشر من رمضان محاولا الاختباء عن أعين رجال الشرطة.

فيما كان لرجال الشرطة دورا هاما وحيويا في كشف غموض العثور على ربة منزل وحفيدتها مقتولين داخل منزل الأولى بمدينة ديرب نجم يوم الجمعة الماضي، وتم القبض على المتهم وتبين أنه صديق نجلها الأكبر، وإحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغا بالعثور على "آمال. ع"، 65 سنة، بائعة فاكهة، وحفيدتها "حبيبة. أ"، 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولى بشارع المرور بمدينة ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابتين بضربات بالرأس.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث ديرب نجم، لكشف ملابسات الحادث، وتبين وجود إصابات متفرقة بالرأس بالجثتين.

وكشفت جهود فريق البحث الجنائي والذي قاده العميد محمد الشعراوي، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، برئاسة اللواء ماجد الأشقر، أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. ص"، 30 سنة، صديق نجل المجني عليها، تخلص من المجني عليها ومن الطفلة خوفا من الإفصاح عنه عندما شاهدته في المنزل، ثم اختبأ في مدينة العاشر من رمضان، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق معه.

وأمرت النيابة بتمثيل المتهم للجريمة تحت حراسة أمنية مشددة وسرد تفاصيل الواقعة وتحرير المحضر اللازم.
هددتني بفضح علاقتنا فقتلتها.. قاتل مسنة وحفيدتها في الشرقية يروي تفاصيل الجريمة
المتهم بقتل المسنة وحفيدتها في الشرقية المتهم بقتل المسنة وحفيدتها في الشرقية

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