خلال عيد الأضحى.. الأورمان تستعد لذبح 715 عجلا في سوهاج

أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من استعدادتها لذبح وتوزيع (715) عجل بلدى منهم (30) عجل بلدي في قرى محافظة سوهاج، حيث يتم الذبح في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمراغة وطهطا والكوثر وطما.



وأوضح محمود فؤاد، في بيان، الخميس، أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق ، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية و التعبئة والتغليف وتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمحافظة سوهاج.



واشار إلى أن الأورمان قد أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" حيث تستهدف المبادرة ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني.



وتابع أن الجمعية تقوم هذا العام بمحافظة سوهاج بتوزيع عدد (57) ألف كيلو لحوم أضاحى وبالتوزاى مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى البلدية داخل مصر تقوم لجنة من الأورمان بالسفر الى دولة البرازيل التى يتم استيراد اللحوم منها والبداية باختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الاضاحى فى الاسلام، وكذلك البدء بذبحها وفق احكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الاضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الاسلامى بالبرازيل .



يذكر أن جمعية الأورمان سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحي.