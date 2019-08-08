بدون مكياج وبشعر مجعد.. ندى موسى في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ندى موسى، جمهورها من خلال نشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتشارك جمهورها بآخر إطلالة لها بالابيض والاسود.



وظهرت ندى موسى، بإطلالة غريبة جديدة حيث ارتدت شميز مفتوح من الامام بالابيض والاسود واعتمدت علي الاظهار بدون مكياج ولجأت إلى الشعر الكيرلي وتفاعل معها الجمهور وانهالت التعليقات من جانب متابعيها مشيدين بهذه الإطلالة.



يذكر أن آخر أعمال ندى موسى الدرامية مسلسل "بالحجم العائلي" بطولة يحيي الفخراني، ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزى، محمد مهران، ركين سعد، أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.