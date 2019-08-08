إطلالة رياضية لـ هنا الزاهد قبل زفافها بأسابيع

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام" قبل زفافها علي الفنان أحمد فهمي بأسابيع.



وظهرت هنا الزاهد بإطلالة رياضية وبسيطة للغاية،مرتدية تيشيرت أسود شفاف كشف عن الهاف ستومك، واستكملت اطلالته بارتدائها حقيبة وسط صغيرة، وكاب رياضي يتامشي مع إطلالتها البسيطة.



وتحضر الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد فهمي لحفل الزفاف خلال الاسابيع القادمة كما صرحا من قبل .