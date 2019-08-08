أسباب حمى الضنك.. عوامل خطر تزيد من إصابتك.. السفر أحدها

حمى الضنك مرض يُنقل بالبعوض وتحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، تؤدي حمى الضنك المتوسطة إلى حمى شديدة وطفح جلدي وألم في المفاصل والعضلات، يمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة والمعروف باسم حمى الضنك النزفية إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، من ثم حدوث الوفاة.



وتوجد ملايين الحالات من الإصابة بعدوى حمى الضنك حول العالم كل عام، حيث إن حمى الضنك أكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ الغربية، ولكن أصبح هذا المرض يزداد بسرعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



اسباب حمى الضنك



ويوجد ثلاث انواع من فيروسات حمى الضنك والتي تنتشر عبر البعوض الذي ينمو في المساكن وبالقرب منها، وعندما تلدغ بعوضة شخصًا مصابًا بفيروس حمى الضنك، يدخل الفيروس إلى البعوضة، وعندما تلدغ البعوضة المصابة بعد ذلك شخصًا آخر، يدخل الفيروس إلى مجرى دم ذلك الشخص.



بعد التعافي من حمى الضنك، يصبح لديك مناعة ضد نوع الفيروس الذي أصابك، ولكن ليس ضد أنواع فيروسات حمى الضنك الثلاثة الأخرى، كما يزداد أيضًا خطر الإصابة بحمى الضنك الحادة، التي تُعرف أيضًا بحمى الضنك النزفية، في حالة التعرض للعدوى للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة.



عوامل خطر تزيد من الإصابة بـ حمى الضنك:



تتضمن العوامل التي تجعلك عرضة للإصابة بحمى الضنك أو شكل مرضي أكثر حدة ما يلي:



1- العيش أو السفر إلى المناطق الاستوائية:

يزيد التواجد في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من خطر التعرض للفيروس الذي يسبب الإصابة بحمى الضنك. وتتمثل المناطق ذات الخطورة العالية على وجه الخصوص في جنوب شرق آسيا والجزر الغربية والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي.



2- عدوى سابقة بفيروس حمى الضنك:

تزيد العدوى السابقة بفيروس حمى الضنك من خطر الإصابة بأعراض حادة في حالة إصابتك مرة أخرى.



وإذا كانت حمى الضنك حادة، فإنها يمكن أن تضر بالرئتين أو الكبد أو القلب. يمكن أن ينخفض ضغط الدم إلى مستويات خطيرة تسبب صدمة وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.