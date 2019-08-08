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ياسمين عبد العزيز تكسف منى الشاذلي على الهواء .. فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:16 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
عبد الخالق صلاح
أعلنت الإعلامية منى الشاذلي بدأ موسم جديد من برنامجها «معكم»؛ منوهة أنها تسعى دائما إلى تقديم ما هو أفضل إلي جمهورها.

وأشارت خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ ان ضيفتها في حلقة اليوم هي النجمة ياسمين عبد العزيز؛ مؤكدا أن حضورها للبرنامج هدية الى البرنامج والجمهور.

وأوضحت الشاذلي؛ أن ياسمين عبد العزيز نجمة يتابعها الجمهور منذ ان كانت طفلة في الإعلانات؛ منوهة أنه لأول مرة من حوالي 17 سنة تظهر النجمة من العيار الثقيل السوبر استار ياسمين عبد العزيز.

واستقبل الجمهور ياسمين عبد العزيز؛ بحفاوة بالغة بالتصفيق والهتاف واشارات الحب؛ وبمجرد جلوس ياسمين عبد العزيز؛ على الكرسي وضعت منى الشاذلي في موقف محرج حيث قالت لها: « أعمل ايه يا مني الكرسي بتاعكوا مش مريح».

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